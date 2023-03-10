



В Италии офицер, шпионивший в пользу России, приговорен к 30 годам

Военный суд Рима приговорил офицера Вальтера Биота к 30 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, сообщает ANSA. Установлено, что 58-летний морской офицер передавал секретные данные сотруднику посольства РФ в Италии в обмен на денежное вознаграждение.



Согласно материалам дела, капитан военного фрегата Биот сфотографировал на свой телефон 19 разных материалов, среди которых были "секреты НАТО" и информация о "борьбе с ИГИЛ", а также данные под грифом "секретно" и "совершенно секретно".Затем он перенес фотографии на SD-карту, которую и передал в посольство РФ.

Обнаружить шпиона удалось благодаря съемке скрытой камерой. По версии обвинения, Биот продемонстрировал "высокую степень продажности и преступной изворотливости", а также "прискорбное корыстное желание выгоды" и "хитрость".



В список обвинений вошли – разглашение военной тайны в целях шпионажа,"добыча секретных сведений, шпионская фотосъемка, разглашение сведений конфиденциального характера и связи с иностранной разведкой. Прокуратура запросила для обвиняемого пожизненное заключение. Суд принял более мягкое решение и приговорил его к 30 годам тюрьмы.



В конце февраля гражданину России, который много лет проживает и ведет бизнес в Польше, предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России. А начале прошлого месяца бывший немецкий футболист был задержан за подозрение в сотрудничестве с российскими спецслужбами.