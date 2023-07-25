



В Иране арестовали последователей бахаи по обвинению в шпионаже на Израиль

Власти Ирана арестовали нескольких последователей религии бахаи по обвинению в шпионаже в пользу заклятого Израиля.



По данным местных СМИ, это произошло в провинции Гилян на севере Исламской Республики.



"Арестован несколько членов, составлявших ядро шпионской группы бахаи", - сообщают СМИ.



Уточняется, что задержанные якобы имели связи с "сионистским центром, известным как Бейт аль-Адл, расположенным на оккупированных палестинских территориях". Сколько именно человек арестовано, не раскрывается.

