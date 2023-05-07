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В Индии 16 человек утонули после того, как лодка перевернулась
07.05.2023 21:30 Ирина Демьянова

В Индии 16 человек утонули после того, как лодка перевернулась

По меньшей мере 16 человек утонули после того, как лодка перевернулась в районе Малаппурам южного индийского штата Керала, сообщил в воскресенье министр рыболовства и развития порта В. Абдурахиман.

Было опознано 12 тел, сказал он журналистам на месте аварии, добавив, что число погибших, вероятно, возрастет, поскольку лодка застряла в грязи и ее поднимали и ломали, чтобы спасти людей, оказавшихся внутри.

"Очень огорчен гибелью людей из-за крушения лодки в Малаппураме, штат Керала", — написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter.
 

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