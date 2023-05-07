



В Индии 16 человек утонули после того, как лодка перевернулась

По меньшей мере 16 человек утонули после того, как лодка перевернулась в районе Малаппурам южного индийского штата Керала, сообщил в воскресенье министр рыболовства и развития порта В. Абдурахиман.



Было опознано 12 тел, сказал он журналистам на месте аварии, добавив, что число погибших, вероятно, возрастет, поскольку лодка застряла в грязи и ее поднимали и ломали, чтобы спасти людей, оказавшихся внутри.



"Очень огорчен гибелью людей из-за крушения лодки в Малаппураме, штат Керала", — написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter.

