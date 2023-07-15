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В Грузии погиб израильтянин
15.07.2023 12:25 Алина Груднева

В Грузии погиб израильтянин

В Тбилиси в результате автокатастрофы с участием туристического микроавтобуса погиб гражданин Израиля.

Об этом сообщает газета "Исраэль хайом".

Уточняется, что информация о гибели израильтянина передана Министерству иностранны дел. Ведомство занимается доставкой тела гражданина в Израиль и уведомлением его семьи.

По уточненным данным, авария произошла на главной дороге грузинской столицы. Микроавтобус столкнулся с автомобилем и перевернулся. Полиция начала расследование.

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