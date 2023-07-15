



В Грузии погиб израильтянин

В Тбилиси в результате автокатастрофы с участием туристического микроавтобуса погиб гражданин Израиля.



Об этом сообщает газета "Исраэль хайом".



Уточняется, что информация о гибели израильтянина передана Министерству иностранны дел. Ведомство занимается доставкой тела гражданина в Израиль и уведомлением его семьи.



По уточненным данным, авария произошла на главной дороге грузинской столицы. Микроавтобус столкнулся с автомобилем и перевернулся. Полиция начала расследование.