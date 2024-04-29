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В Германии пропал двухлетний ребенок-аутист. Ищут неделю - результатов нет
29.04.2024 17:09 MIGnews.com

В Германии пропал двухлетний ребенок-аутист. Ищут неделю - результатов нет

Неделю назад шестилетний Ариан из города Эльм в Нижней Саксонии выбежал из дома в одних носках и тонком джемпере — с тех пор малыша, который страдает аутизмом, никто не видел.

На поиски ребенка организовали 1200 человек, в том числе пожарных, полицейских, спасателей и волонтеров Красного Креста. 

В воскресенье сразу 800 человек выстроились в цепочку и прочесали территорию площадью около 15 квадратных километров.

“Пришло время, когда мы должны посмотреть на ситуацию реалистично. Ситуация драматическая. После всего, что было сделано, мы остались с пустыми руками”, — заявил представитель полиции Хайнер ван дер Верпа.

При том, что ребенок до сих пор не найден, поисковую группу собрались сократить до ста человек. А полиция вновь подключится, только если будут найдены хоть какие-то связующие нити. Об этом сообщает Bild.

В первую же ночь после исчезновения мальчика в Нижней Саксонии было -2 градуса, на следующий день температура держалась около нуля и шел сильный дождь.

 

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