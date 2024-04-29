В Германии пропал двухлетний ребенок-аутист. Ищут неделю - результатов нет
Неделю назад шестилетний Ариан из города Эльм в Нижней Саксонии выбежал из дома в одних носках и тонком джемпере — с тех пор малыша, который страдает аутизмом, никто не видел.
На поиски ребенка организовали 1200 человек, в том числе пожарных, полицейских, спасателей и волонтеров Красного Креста.
В воскресенье сразу 800 человек выстроились в цепочку и прочесали территорию площадью около 15 квадратных километров.
“Пришло время, когда мы должны посмотреть на ситуацию реалистично. Ситуация драматическая. После всего, что было сделано, мы остались с пустыми руками”, — заявил представитель полиции Хайнер ван дер Верпа.
При том, что ребенок до сих пор не найден, поисковую группу собрались сократить до ста человек. А полиция вновь подключится, только если будут найдены хоть какие-то связующие нити. Об этом сообщает Bild.
В первую же ночь после исчезновения мальчика в Нижней Саксонии было -2 градуса, на следующий день температура держалась около нуля и шел сильный дождь.
🚨Junge aus dem Bremervörder Stadtteil Elm verschwunden. Arian ist Autist und kann nicht auf Rufe oder Ansprachen antworten. Die Behörden haben inzwischen eine Hinweis-Hotline eingerichtet. Unter den Telefonnummern 04761/7489-135 oder 04761/7489-144 können sachdienliche Hinweise… pic.twitter.com/xf73j7cSNn— Freie Gesandte (@freieGesandte) April 24, 2024