



В Германии пропал двухлетний ребенок-аутист. Ищут неделю - результатов нет

Неделю назад шестилетний Ариан из города Эльм в Нижней Саксонии выбежал из дома в одних носках и тонком джемпере — с тех пор малыша, который страдает аутизмом, никто не видел.



На поиски ребенка организовали 1200 человек, в том числе пожарных, полицейских, спасателей и волонтеров Красного Креста.



В воскресенье сразу 800 человек выстроились в цепочку и прочесали территорию площадью около 15 квадратных километров.



“Пришло время, когда мы должны посмотреть на ситуацию реалистично. Ситуация драматическая. После всего, что было сделано, мы остались с пустыми руками”, — заявил представитель полиции Хайнер ван дер Верпа.



При том, что ребенок до сих пор не найден, поисковую группу собрались сократить до ста человек. А полиция вновь подключится, только если будут найдены хоть какие-то связующие нити. Об этом сообщает Bild.



В первую же ночь после исчезновения мальчика в Нижней Саксонии было -2 градуса, на следующий день температура держалась около нуля и шел сильный дождь.