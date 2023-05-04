В Германии поезд въехал в группу людей на путях: есть погибшие и пострадавшие
Два человека погибли и еще несколько получили психологический шок в результате железнодорожной аварии вблизи западногерманского города Кельн в четверг.
Об этом сообщило издание Kölner Stadt-Anzeiger.
Поезд врезался в группу людей, работавших на железнодорожных путях неподалеку от города Гюрт.
На место происшествия прибыли спасатели, полиция и психологи. Маршрут закрыли для дальнейшего движения поездов.
Пять человек получили психологическую травму, поскольку стали свидетелями того, как двух их коллег сбил поезд и они погибли.
Авария якобы произошла в 500 метрах от железнодорожного переезда. По словам представителя железной дороги, это был скоростной поезд, следовавший из Эмдена в Кобленц.
Из-за аварии возникли многочисленные сбои и изменения в железнодорожном сообщении.