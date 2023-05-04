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В Германии поезд въехал в группу людей на путях: есть погибшие и пострадавшие
04.05.2023 20:18 Ирина Демьянова

В Германии поезд въехал в группу людей на путях: есть погибшие и пострадавшие

Два человека погибли и еще несколько получили психологический шок в результате железнодорожной аварии вблизи западногерманского города Кельн в четверг.

Об этом сообщило издание Kölner Stadt-Anzeiger.

Поезд врезался в группу людей, работавших на железнодорожных путях неподалеку от города Гюрт.

На место происшествия прибыли спасатели, полиция и психологи. Маршрут закрыли для дальнейшего движения поездов.

Пять человек получили психологическую травму, поскольку стали свидетелями того, как двух их коллег сбил поезд и они погибли.

Авария якобы произошла в 500 метрах от железнодорожного переезда. По словам представителя железной дороги, это был скоростной поезд, следовавший из Эмдена в Кобленц.

Из-за аварии возникли многочисленные сбои и изменения в железнодорожном сообщении.

 

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