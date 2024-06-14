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В Германии изъято рекордное количество кокаина
14.06.2024 13:17 Алина Груднева

В Германии изъято рекордное количество кокаина

В ходе рейдов в семи федеральных землях Германии изъято рекордное количество кокаина, общая стоимость которого оценивается в несколько миллиардов евро.

По данным Bild, об этом сообщили таможенное следственное управление в Штутгарте и прокуратура Дюссельдорфа.

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Уточняется, что это крупнейшее количество изъятого кокаина в истории Германии. По предварительным данным, конфискованы порядка 35 тонн опасного вещества. 

Операция проводилась в Северном Рейне-Вестфалии, Баварии, Берлине, Бранденбурге, Гамбурге, Гессене и Нижней Саксонии. Задержаны семеро подозреваемых. 

 

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