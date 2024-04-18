



В Германии иммиграционая служба приторговывала статусом ВНЖ

В Германии прошла волна арестов и обысков в связи с обнаруженной “торговлей” “видом на жительство”. В результате рейда девять человек были арестованы по подозрению в коррупции, в их число входят и сотрудники иммиграционной службы.



В целом под следствием оказались 39 человек, главные обвиняемые — два адвоката из Кёльна. Они воспользовались специальными правилами для иностранных квалифицированных работников, получили виды на жительство примерно для 350 китайцев и арабов. За получение ВНЖ в ФРГ люди должны были заплатить от 30 000 до 350 000 евро. Кроме того, адвокатам-фигурантам вменяется создание фиктивных компаний, финансировании ложных резиденций и фальсификации данных о зарплате.



Виды на жительство, как сообщается, были выданы в иммиграционных офисах городов Керпен и Золинген, а также округов Рейн-Эрфт и Дюрен. С этой целью адвокаты подкупили сотрудников иммиграционной службы.



Обыски прошли в восьми федеральных землях, в общей сложности в 101 жилом и коммерческом помещении, в том числе в двух юридических фирмах. Об этом сообщает Bild.



