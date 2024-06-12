



В Германии афганец напал и серьезно ранил ножом украинку

В немецком городе Франкфурт-на-Майне афганец с ножом напал на украинку. В результате атаки женщина была серьезно ранена. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Известно, что нападение произошло в понедельник, 10 июня, около 14:00. В это время женщина сидела на скамейке в парке, когда к ней сзади незаметно подошел 19-летний парень, схватил ее за плечо и нанес несколько ударов отделочным ножом по голове и шее.



Как утверждают правоохранители, преступник и жертва не были знакомы друг с другом.



"По данным полиции, женщине удалось ненадолго освободиться от захвата нападающего и отбежать на несколько метров. Когда она споткнулась и упала на землю, подозреваемый догнал ее и нанес своей лежавшей на земле жертве несколько ударов ножом", - говорится в сообщении.



На крики женщины бросились прохожие, после чего мужчина отпустил женщину и скрылся. Свидетели оказали ей первую помощь и вызвали экстренную службу. Полиция вскоре арестовала преступника, который скрывался в кустах.



Окружной суд Франкфурта выдал ордер на арест подозреваемого за покушение на убийство с причинением тяжких телесных повреждений. Подозреваемый находится под стражей. О мотивах нападения пока ничего не известно.