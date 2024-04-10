



В ФРГ арестованы подозреваемые в членстве в ИГИЛ

Полиция Германии арестовала иракскую пару, подозреваемую в принадлежности К террористической организации ИГИЛ.



Арест состоялся во вторник, 9 апреля.



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Пару подозревают в геноциде и преступлениях против человечности за порабощение двух езидских девочек в период с 2015 по 2017 год в Ираке и Сирии.



Прокуроры заявили, что девочки подвергались физическому насилию, неоднократным изнасилованиям. Также им запретили исповедовать свою религию. Пара передала девочек другим членам ИГИЛ перед тем, как покинуть Сирию в ноябре 2017 года.



