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В ФРГ арестованы подозреваемые в членстве в ИГИЛ
10.04.2024 18:05 Алина Груднева

В ФРГ арестованы подозреваемые в членстве в ИГИЛ

Полиция Германии арестовала иракскую пару, подозреваемую в принадлежности К террористической организации ИГИЛ.

Арест состоялся во вторник, 9 апреля.

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Пару подозревают в геноциде и преступлениях против человечности за порабощение двух езидских девочек в период с 2015 по 2017 год в Ираке и Сирии.

Прокуроры заявили, что девочки подвергались физическому насилию, неоднократным изнасилованиям. Также им запретили исповедовать свою религию. Пара передала девочек другим членам ИГИЛ перед тем, как покинуть Сирию в ноябре 2017 года.

 

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