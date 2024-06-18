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В Дании в здании фармацевтического гиганта вспыхнул пожар
18.06.2024 19:15 Алина Груднева

В Дании в здании фармацевтического гиганта вспыхнул пожар

Во вторник, 18 июня, в Дании в здании фармацевтического гиганта Novo Nordisk в Багсверде вспыхнул пожар.

По данным местных СМИ, огонь вспыхнул на верхнем этаже предприятия. 

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Во время пожара были слышны взрывы. Вероятно, взорвались баллоны.

Что примечательно, это уже второй подобный инцидент в помещениях компании за месяц. В Novo Nordisk  не считают, что речь идет об умышленном поджоге.

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