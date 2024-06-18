В Дании в здании фармацевтического гиганта вспыхнул пожар
Во вторник, 18 июня, в Дании в здании фармацевтического гиганта Novo Nordisk в Багсверде вспыхнул пожар.
По данным местных СМИ, огонь вспыхнул на верхнем этаже предприятия.
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Во время пожара были слышны взрывы. Вероятно, взорвались баллоны.
Что примечательно, это уже второй подобный инцидент в помещениях компании за месяц. В Novo Nordisk не считают, что речь идет об умышленном поджоге.
Κοπεγχάγη: Πυρκαγιά στις κτιριακές εγκαταστάσεις της φαρμακευτικής Novo Nordisk https://t.co/rHHDCPH3bm #Λυτρας #staralithies #Ζηνα #Κουγιας #Φλωριδη #ΑρειουΠαγου #ΠαυλοςΣαρακης #Πρεσπων #Βατιδου #Μινα— ProNews (@pronewsgr) June 18, 2024