В Бразилии среди ночи сгорел небоскреб

В бразильском городе Ресифи среди ночи произошел грандиозный пожар на стройке высотного дома.



25-этажный великан под названием Botanik находилась на завершающей стадии строительства.



Что произошло пока непонятно. На видео мы видим огромный пылающий факел.



🚨🇧🇷 Breaking: Recife, Brazil



Huge fire takes hold of an under construction building.



Notice how it doesn’t instantaneously collapse like some of the poorly constructed Towers in New York? pic.twitter.com/EBFyn81EvG