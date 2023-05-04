



В Австралии тело пропавшего рыбака нашли внутри крокодила

В Австралии внутри крокодила нашли тело мужчины, пропавшего во время рыбалки.



Об этом пишет BBC.



65-летний Кевин Дармоди рыбачил в Кеннедис-Бенд вместе с приятелями. Другие рыбаки не видели приступа, но слышали крик мужчины, а затем громкий всплеск.



"Я помчался вниз... но от него не было никакого следа, только его ремешки на берегу, и больше ничего", - сказал друг Дармоди.



После двухдневных поисков полиция обнаружила и застрелила двух крокодилов длиной 4,1 м и 2,8 м. Человеческие останки обнаружили только в одном из них, но офицеры по охране дикой природы считают, что обе рептилии причастны к смерти рыбака.

