



В Австралии фермер покусал напавшего на него крокодила

Мужчина, чья смелость и решимость поразили многих, сумел выжить после нападения аллигатора. Фермер по имени Колин Деверо оказался в смертельной опасности во время посещения реки. Остановившись у пруда, он вдруг обратил внимание на рыбу в воде. Однако, его мирное увлечение внезапно обернулось кошмаром, когда он оказался в двух шагах крокодила, уже вонзившего в его правую ногу свои клыки.



"Это был мощный укус. Крокодил потряс меня, словно куклу, и вернулся в воду, затягивая меня с собой", – вспоминает мужчина.



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И хотя рептилия, длиной 3,2 метра, казалось бы, имела преимущество, Колин не сдался. Он сразу попробовал ударить крокодила второй ногой в ребра, а затем, случайно своими зубами задел и следом оторвал веко аллигатору.



Такого поворота животное уж точно не ожидало. Однако столь неожиданный поступок человека заставил аллигатора отпустить его ногу, что позволило Колину ускакать к машине. Там он наложил временную повязку из полотенца и веревки на ногу, чтобы остановить кровотечение.



Мужчина был доставлен в больницу, находящуюся в 130 километрах от места инцидента, где ему провели пересадку кожи и сейчас он чувствует пальцы на ноге. Врачи надеются, что уже через несколько дней Колин будет выписан домой.



Надо сказать, что северная территория Австралии, где произошел инцидент, известна скоплением аллигаторов. Там они охраняются законом и считаются важным объектом для промышленности и туризма. Местное правительство подчеркивает, что эти существа представляют научный и культурный интерес, а также приносят пользу туристической индустрии.



К слову, последнее смертельное нападение аллигатора произошло в апреле этого года на полуострове Кейп-Йорк, Квинсленд (Австралия).

