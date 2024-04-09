



Украинские хакеры уничтожили сервера "Москоллектора", – СМИ

Серверы компании, которая отвечает за критическую инфраструктуру Москвы, уничтожены. И это дело рук украинских хакеров. По крайней мере, так говорят достоверные источники РБК-Украина.



Источники утверждают, что речь идет о "Москоллекторе", который отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей столицы РФ.



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Это была спецоперация приближенной к кибердепартаменту СБУ хакерской группы "BLACKJACK". Ее результат – выключены 87 тысяч датчиков разных систем оповещения по всей Москве и Подмосковью, уничтожено 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайт данных компании, в том числе: электронные письма, резервные копии, контракты.



Сейчас работа объекта критической инфраструктуры Москвы полностью заблокирована, компания не может реагировать на аварии и происшествия. Восстановление ее работы может занять от 15 до 30 суток.



Надо сказать, украинские хакеры регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям. Так, в январе украинские хакеры получили 200 гигабайт данных о тысячах организаций в России. А еще хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории РФ и похитившие документацию на 500 объектов российского Минобороны. А еще хакеры ГУР Минобороны Украины устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны РФ.