



Участились случаи нападения диких животных на туристов: что происходит

Популярный японский пляж стал местом необычных нападений: людей атакуют не акулы, а любимые туристами дельфины. В связи с этим отдыхающим теперь не рекомендуют заходить в воду. Эксперты обратили внимание на поведение дельфинов и попытались проанализировать ситуацию. Рен Ябуки, японский борец за права животных, отметил, что взаимодействие с животными следует осуществлять с особой осторожностью, поскольку в дикой природе дельфины действуют по своим природным инстинктам, и иногда атакуют так же, как и акулы. Это может произойти, если они ощущают угрозу для себя, своей стае или потомству или если находятся в стрессовой ситуации.



Впрочем, не только дельфины нападают на человека. В последнее время было зафиксировано столкновение туристов с разными дикими животными.



У берегов Испании были зарегистрированы случаи атак косаток на лодки, в результате которых катера пошли ко дну. По словам экспертов, это произошло из-за их недовольства шумом, который создавали лодки.



В Австралии участились нападения крокодилов на людей, причем спровоцировало атаки на крайнем севере Квинсленда поведение туристов. Крокодилы – это опасные хищники и могут молниеносно напасть, особенно если чувствуют угрозу или привыкли к получению пищи от людей, что нарушает их естественное поведение.



На острове К'Гари (бывший остров Фрейзер) в Австралии произошла серия инцидентов с участием собак динго – в этом году зарегистрировано более 130 эпизодов. Проблема связана с растущим числом туристов, не соблюдающих правила: кормят или подходят слишком близко, чтобы сделать селфи, – все это повышает риск нападения.



Еще одна причина нападения заключается в том, что человек вытесняет диких животных из привычных мест обитания. Представитель Международного общества защиты животных Никола Бейнон обратил внимание на эту проблему.



“Дикой природе трудно “жить в мире”, особенно там, где туристы хотят быть поближе к дикой природе, поэтому диких животных нельзя обвинять в их естественном поведении”, – считает он.