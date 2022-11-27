



Убийство в Холоне: подозреваемый признался в преступлении

Ади Мизрахи признался в убийстве Юрия Волкова во время инцидента на дороге в Холоне.



Как сообщает Jerusalem Post, 22-летний Мизрахи признался в том, что нанес ножевые ранения и убил Юрия Волкова на пешеходном переходе в Холоне.



Напомним, что Юрий Волков, 52-летний житель Бат-Яма, сотрудник больнцы "Ихилов", был убит на этой неделе. Друг семьи Волкова рассказал, что он и его жена поехали смотреть квартиру в Холоне, ждали на перекрестке - и на зеленый свет начали переходить дорогу.



Мотоциклист, которым оказался Ади Мизрахи, подрезал их на красный свет и чуть не сбил - и жена Юрия успела его сфотографировать. Мотоциклист потребовал удалить фото, вмешался Юрий Волков, и Мизрахи ударил его острым предметом в грудь.



На следующий день после инцидента полиция задержала подозреваемого. Во время операции Мизрахи спустил на полицейских собаку, в результате чего два правоохранителя пострадали.



Ранее сегодня сообщалось, что Ади Мизрахи не сотрудничает со следователями и молчит.