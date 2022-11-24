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Задержание в Холоне: подозреваемый натравил на полицию собаку
24.11.2022 17:48 Ольга Белозерова

Задержание в Холоне: подозреваемый натравил на полицию собаку

В полиции рассказали, как проходило задержание жителя Холона, подозреваемого в убийстве репатрианта Юрия Волкова.

Когда полицейские прибыли в дом подозреваемого, он натравил на них "собаку опасной породы", которая укусила двух полицейских. Правоохранители получили травмы от легкой до средней степени тяжести.

Полицейские открыли огонь по собаке и нейтрализовали ее.

"В результате выстрелов женщина на месте происшествия получила царапину на ноге", - заявили в полиции.

В полиции сообщают, что двое полицейских были доставлены в больницу для лечения. О состоянии собаки и женщины ничего не сообщается.

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