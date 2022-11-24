



Задержание в Холоне: подозреваемый натравил на полицию собаку

В полиции рассказали, как проходило задержание жителя Холона, подозреваемого в убийстве репатрианта Юрия Волкова.



Когда полицейские прибыли в дом подозреваемого, он натравил на них "собаку опасной породы", которая укусила двух полицейских. Правоохранители получили травмы от легкой до средней степени тяжести.



Полицейские открыли огонь по собаке и нейтрализовали ее.



"В результате выстрелов женщина на месте происшествия получила царапину на ноге", - заявили в полиции.



В полиции сообщают, что двое полицейских были доставлены в больницу для лечения. О состоянии собаки и женщины ничего не сообщается.