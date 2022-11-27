



Подозреваемый в убийстве в Холоне молчит на следствии





Ади Мизрахи , подозреваемый, который зарезал Юрия Волкова на перекрестке в Холоне, молчит во время следствия и не сотрудничает со следователями.



На данный момент следователи Тель-Авивского управления полиции проверяют его мобильный телефон, чтобы найти и восстановить текстовые и голосовые сообщения, которые он отправил и удалил после убийства.



У следователей нет в руках орудия убийства, а только скутер, на котором он был на месте преступления, а затем попытался избавиться от него с помощью одного из своих друзей. Этот друг, еще один бандит, был арестован после того, как приехал забрать скутер из дома Мизрахи в Холоне.

