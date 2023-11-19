



У побережья Турции напополам раскололся сухогруз

У турецкого побережья напополам раскололся сухогруз, но, к счастью, обошлось без пострадавших.



По данным информагентства "Анадолу", 13 членов экипажа были эвакуированы.



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"Сухогруз под панамским флагом, стоявший на якоре в порту Эрегли, раскололся на две части из-за шторма в регионе. После уведомления в этот район были отправлены катер береговой охраны и пожарные расчеты. Находившиеся на корабле 13 иностранных граждан были эвакуированы командами и помещены в педагогический центр Эрегли", - сказано в сообщении.



Одна из частей ударилась о бетонные заграждения порта на берегу, повредив прибрежный амфитеатр. Через какое-то время ее выбросило на берег.