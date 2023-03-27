



У побережья Туниса затонули две лодки – погибло 29 мигрантов

Не менее 29 мигрантов погибли после того, как две лодки затонули у побережья Туниса с разницей в несколько часов. Мигранты пытались пересечь Средиземное море, чтобы добраться до Италии. За последние несколько дней возле этой местности затонули еще пять лодок.



Тунис стал центром для мигрантов, желающих попасть в Европу – по данным ООН, из Туниса в Италию выехало не менее 12 000 мигрантов. Это начало происходить после того, как Тунис начал кампанию против незарегистрированных африканских мигрантов. Однако береговая охрана Туниса заявляет, что принимает меры для того, чтобы остановить пересечение границы мигрантами.



За последние четыре дня возле Туниса было остановлено около 80 судов с мигрантами, направлявшихся в Европу.