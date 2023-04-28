



У побережья Индонезии затонул катер: есть погибшие и пропавшие без вести

В пятницу, 28 апреля, у побережья Индонезии затонул катер, на борту которого находились 78 человек, из которых 72 были пассажирами.



По данным АР, в результате кораблекрушения 11 человек погибли, девять пропали без вести.



По словам руководителя поисково-спасательного агентства Немана Сидхакарии, среди погибших большинство были женщинами и детьми. Вытащить живыми из воды удалось 58 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются.



Уточняется, что судно направлялось Танджунг-Пинанг из порта в Тембилахане провинции Риау. По предварительным данным, крушение произошло из-за столкновения катера с бревном, в результате чего он перевернулся во время штормового ветра.

