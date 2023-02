У ледника Судного дня нашли новые серьезные проблемы

Ледник Твейтса сегодня имеет площадь 120 000 квадратных километров, в то время как в 2010 году она составляла около 192 000 квадратных километров. Стремительное уменьшение площади заставляет исследователей уделять ему все больше внимания. Используя торпедообразного робота для детального изучения, исследователи обнаружили, что на этом критически важном шельфе начинают появляться трещины и "лестничные" образования – тревожные признаки того, что он претерпевает быстрые изменения в связи с ускорением климатических изменений.



Последствия таяния ледника, как следует из его названия, могут быть катастрофическими. Его разрушение грозит повышением уровня моря более чем на метр, что может представлять серьезную опасность для прибрежных поселений всего мира.



Дистанционно управляемый робот Icefin отправился на глубину 610 метров через пробуренную скважину и собрал изображения и видео, а также важные данные, включая температуру и соленость воды. Собранные данные, по словам исследователей, показывают, что ледник тает медленнее по сравнению с предыдущими прогнозами – в среднем от 2 до 5,4 метров в год.



“Мы обнаружили, что, несмотря на небольшие объемы таяния, все еще происходит быстрое отступление ледника, поэтому, кажется, не нужно много, чтобы вывести ледник из равновесия”, – говорит Питер Дэвис, океанограф Британской антарктической службы.



Исследователей беспокоят массивные трещины, приводящие к ускоренному таянию, что в конечном итоге может привести к расколу и "обвалу ледникового шельфа".



“Несмотря на такую удаленность, последствия того, что произойдет на леднике Твейтс, повлияют на всех”, – объясняет Дэвис.

Cracking up - but not how you’d think! 🧊 The #ThwaitesGlacier has several deep cracks spawning icebergs the size of the #BurjKhalifa.



It's likely caused by warm ocean currents melting the glacier from underneath. #PlanetAwe



📸 SkySat • December 21, 2021 pic.twitter.com/J5NsItSBzg