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У берегов Туниса обнаружены тела мигрантов
12.10.2022 03:36 Ольга Белозерова

У берегов Туниса обнаружены тела мигрантов

Восемь тел мигрантов, вероятно, тунисцев, были обнаружены моряками у побережья юго-восточного Туниса в понедельник.

Об этом заявили в Красном Полумесяце, сообщает Africa News.

"В понедельник утром у побережья Зарзиса (юго-восток) моряки обнаружили восемь тел мигрантов, чья лодка, как полагают, затонула две недели назад", - заявил Монги Слим, глава Красного Полумесяца в Меденине (Тунис). 

Как отмечается, у тел были взяты образцы ДНК, чтобы идентифицировать погибших.

Местные СМИ сообщали, что 15 дней назад исчезла лодка с 18-ю мигрантами на борту. 

Тунисская береговая охрана продолжает поиски.
 

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