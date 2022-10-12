



У берегов Туниса обнаружены тела мигрантов

Восемь тел мигрантов, вероятно, тунисцев, были обнаружены моряками у побережья юго-восточного Туниса в понедельник.



Об этом заявили в Красном Полумесяце, сообщает Africa News.



"В понедельник утром у побережья Зарзиса (юго-восток) моряки обнаружили восемь тел мигрантов, чья лодка, как полагают, затонула две недели назад", - заявил Монги Слим, глава Красного Полумесяца в Меденине (Тунис).



Как отмечается, у тел были взяты образцы ДНК, чтобы идентифицировать погибших.



Местные СМИ сообщали, что 15 дней назад исчезла лодка с 18-ю мигрантами на борту.



Тунисская береговая охрана продолжает поиски.

