



У берегов Йемена ракета попала в судно под флагом Мальты

Принадлежащий Греции сухогруз, который шел под мальтийским флагом, подвергся нападению в Красном море.



Об этом сообщила британская компания морской безопасности Ambrey.



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Уточняется, что в судно попала ракета в 76 морских милях к северо-западу от йеменского портового города Салиф.



Организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) также уведомлена об инциденте. Другие подробности в настоящий момент неизвестны.

