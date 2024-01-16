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У берегов Йемена ракета попала в судно под флагом Мальты
16.01.2024 14:24 Алина Груднева

У берегов Йемена ракета попала в судно под флагом Мальты

Принадлежащий Греции сухогруз, который шел под мальтийским флагом, подвергся нападению в Красном море.

Об этом сообщила британская компания морской безопасности Ambrey.

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Уточняется, что в судно попала ракета в 76 морских милях к северо-западу от йеменского портового города Салиф.

Организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) также уведомлена об инциденте. Другие подробности в настоящий момент неизвестны.
 

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