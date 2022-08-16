



Турист из Франции, пропавший в Египте, вернулся домой

Французский турист, пропавший без вести в Египте год назад, благополучно вернулся домой в Париж.

Об этом 16 августа сообщил адвокат, представляющий его семью.

Что именно случилось за год с Яном Бурдоном, неизвестно. Его семья предполагала, что он мог быть задержан египетскими службами безопасности.

Сам мужчина отказывается обсуждать свое исчезновение со СМИ.

По словам юрисконсульта базирующегося в Женеве Комитета юстиции Сары Сакути, 27-летний француз вылетел из Каира в Париж 10 августа.

За день до этого Бурдон позвонил своей сестре из консульства.