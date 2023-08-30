



Турецкая газета: “Хабад” – про-ЛГБТ-сионистская группа, шпионящая для Моссада

Происламистская газета в Турции обвинила “Хабад” Северного Кипра в том, что он является “преступным предприятием с про-ЛГБТК-программой и связями с Моссадом”.



Millî Gazete цитирует неназванные источники, выдвигающие общие масштабные обвинения против раввина Хаима Гиллеля Азимова, живущего в Кирении –города на территории оккупированной Турцией в 1974 году.



“Хабад” совершает множество преступлений. Они отмывают деньги и передают информацию МОССАД. Они расшифровывают все военные пункты. Они покупают землю вблизи военных зон”, – цитируется один из источников в статье “Хабад” – преступная организация”.



Издание называет “Хабад”, организацию харедим, “сионистской группой”, которая “поддерживает ЛГБТ”.



Известный раввин в Турции, беседуя с The Times of Israel на условиях анонимности, сославшись на политическую деликатность вопроса, считает, что статья представляет собой “беспорядочный сборник клеветы, в котором антисемиты использовали “Хабад”.

