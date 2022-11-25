



Тело подростка возвращено в результате международных дипломатических усилий

Новостной сайт Walla сообщает, что были предприняты крупномасштабные международные дипломатические усилия по обеспечению возвращения семье тела Тирана Феро, юноши-друза, чьи останки были похищены террористами из больницы в Дженине.



Ссылаясь на израильские и западные источники, Walla пишет, что посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд даже обратился с призывом к лидерам террористической группировки "Исламский джихад" в Дамаске.



Координатор службы безопасности Соединенных Штатов генерал Майкл Пензел также участвовал в координации с Палестинской администрацией, говорится в отчете. При этом отмечается, что службам безопасности ПА было приказано попытаться способствовать возвращению тела.



По сообщениям ЦАХАЛа и палестинских СМИ, Феро был тяжело ранен в автокатастрофе в Дженине и во вторник доставлен в местную больницу, где скончался, а его тело похитили неизвестные вооруженные люди.



В основе дипломатии лежало предупреждение Израиля и ЦАХАЛа о том, что, если тело не будет возвращено, Израиль начнет крупномасштабную операцию в Иудее и Самарии, говорится в сообщении.

