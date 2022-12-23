



Талибы арестовали протестующих женщин: что известно

Талибы арестовали пять женщин, участвовавших в акции протеста в столице Афганистана Кабуле против запрета женщинам посещать университеты.



Также были арестованы трое журналистов, сообщает ВВС.



"Некоторых наших девушек избили, некоторых арестовали. Меня тоже хотели взять, но мне удалось убежать. Но меня сильно избили", - рассказала одна из участниц протеста.



Во вторник талибы ввели запрет на посещение женщинами университетов, а уже в среду охранники не пустили сотни женщин в учебные заведения. Девочек уже исключили из большинства средних школ.



Министерство образования заявило, что его эксперты оценили университетскую учебную программу и среду, и посещение девочек будет приостановлено до тех пор, пока не будет обеспечена "подходящая среда". Позже министр высшего образования талибов Неда Мохаммад Надим заявила по государственному телевидению, что женщинам запрещено поступать в университеты "за несоблюдение дресс-кода".