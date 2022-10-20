



Суд требует провести генетическое тестирование плода после путаницы с ЭКО

Окружной суд в Ришон ле-Ционе в среду постановил, что плод женщины, которой был имплантирован не тот эмбрион, должен быть проверен, чтобы определить истинность утверждения другой пары о том, что плод биологически принадлежит им, сообщает Исраэль Хайом.



При тестировании будут использованы результаты амниоцентеза, который беременная женщина уже прошла ранее во время беременности, несмотря на ее настояние на том, чтобы тестирование не проводилось до рождения ребенка.



Женщина уже находится на поздней стадии беременности и скоро должна родить.



По словам доктора Йосефа Хасона, который возглавляет отделение ЭКО в больнице Ассута, вполне вероятно, что путаница произошла во время процесса замораживания эмбрионов. Он объяснил, что и женщина, которая считает, что плод принадлежит ей, и беременная женщина заморозили одинаковое количество эмбрионов в один и тот же день и через одинаковое количество дней после извлечения. Эмбрионы обеих женщин были заморожены одним и тем же сотрудником и хранились рядом друг с другом в морозильной камере.



Таким образом, суд установил, что требования о принудительном проведении теста были выполнены, несмотря на возражение беременной женщины и ее мужа против проведения тестирования.



Адвокаты, представляющие пару, которая считает, что ребенок принадлежит им, заявили: "Окружной суд принял все наши претензии относительно крайней важности немедленного проведения генетического тестирования для подтверждения родственных связей".



"Суд обосновал свое решение тремя главными причинами: интересом наших клиентов удостовериться, что плод генетически связан с ними; интересом общественности в отношении других пар, чье право на родительство было "заморожено", по существу, до тех пор, пока не будет завершено генетическое тестирование; и, прежде всего, правом плода знать, кто его отец и мать, и его правом на получение наилучшего медицинского обслуживания с учетом генетического наследия".



Беременная женщина перенесла тяжелую и травматическую беременность, в ходе которой был обнаружен редкий порок сердца у плода, проведен амниоцентез для определения наличия у плода дополнительных проблем и сложная операция, проведенная зарубежным специалистом по коррекции порока сердца у плода. Эта операция была проведена под общим наркозом в медицинском центре Шиба и спасла жизнь пока не родившемуся ребенку.



Адвокаты Ассуты заявили: "Ассута высоко оценивает тот факт, что просьба о проведении генетического тестирования была принята. Ассута, очевидно, будет работать над тем, чтобы решение было приведено в исполнение как можно скорее".