



Суд приговорил к 7 годам заключения бывшую невестку экс-президента Казахстана

Суд в Астане 4 мая приговорил к семи годам лишения свободы по обвинению в самоуправстве и похищении человека бывшую супругу племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Гульмиру Сатыбалды, сообщает "Интерфакс".



Согласно приговору, конфискация имущества Сатыбалды не грозит. Отбывать наказание она будет в учреждении уголовно-исполнительной системы (УИС) средней безопасности.



Кроме того, суд обратится к действующему президенту Касым-Жомарт Токаеву с ходатайством о лишении Сатыбалды госнаграды — ордена "Курмет".



Суд также приговорил к лишению свободы подельников Сатыбалды. Мади Батыршаев пробудет в колонии семь лет, Рашид Утебеков — пять лет, оба без конфискации имущества.



17 марта 2022 года антикоррупционная служба Казахстана сообщила, что Гульмира Сатыбалды задержана по подозрению в рейдерском захвате бизнеса, совершенном вместе с бывшим супругом. Ее также заподозрили в хищении в 2021 году бюджетных средств на сумму 747 млн тенге ($1,6 млн) и в краже денег, выделенных государством на строительно-монтажные работы для объектов Универсиады-2017 в Алма-Ате.