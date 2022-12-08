



Суд по делу “Ассуты” разрешил шести парам пройти генетическое тестирование

Шести парам будет разрешено пройти генетическое тестирование после того, как их признают наиболее вероятными биологическими родителями эмбриона, ошибочно внедренного в женщину, сообщил суд в среду.



Магистратский суд Ришон-ле-Циона постановил, что пять пар пройдут тестирование ДНК на возможное родство. Если тесты покажут отрицательный результат, будет протестирована еще одна пара, сообщила общественная телерадиокомпания Kan. Эти шесть пар были идентифицированы медицинским центром “Ассута”, где была допущена ошибка в ЭКО, как имеющие наибольшие шансы быть генетическими родителями девочки.



“Проведение теста соответствует интересам ребенка, который имеет право знать о своем происхождении”, – говорит судья Хани Шира, отклонив просьбу пары, у которой родилась девочка, отложить тестирование на несколько лет.



“Неопределенность, в которой живут заявители, приносит им страдания, которым необходимо положить конец проведением теста”, – считает судья.



Женщина, выносившая девочку, родила и воспитывает ее со своим партнером. Супруги решили бороться с любой попыткой отнять у них младенца.



“Решение не отвечает просьбе семьи и родителей и не соответствует праву девочки на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность своей генетической информации”, – заявили адвокаты супругов.



“Если я узнаю, что это моя дочь, я буду бороться за право ее растить. Я не отдам ее”, – сказала 42-летняя Ошрит Абергил, одна из тех, кому было одобрено немедленное тестирование.



В понедельник пара, воспитывающая девочку, подала иск на 10 миллионов шекелей против “Ассуты”, обвинив клинику в халатности.



Министерство здравоохранения рассматривало возможность закрытия отделения ЭКО в “Ассуте из-за ошибки”, но в итоге решило этого не делать. Однако, по требованию министерства, клиника сократит свои операции вдвое – с 10 000 процедур оплодотворения в год до 5 000.