



Результаты генетического теста -- биологические родители эмбриона неизвестны

Генетический тест отверг позицию пары, утверждающей, что она является биологическими родителями плода, ошибочно имплантированного женщине, которая не была его матерью, во время лечения бесплодия в медицинском центре "Ассута" в Ришон-ле-Ционе.



Ребенок должен родиться в течение ближайших нескольких дней, и на прошлой неделе окружной суд Лода постановил, что генетический тест должен быть проведен "немедленно" для идентификации биологических родителей.



Однако тест показал, что пара, претендующая на роль родителей, не имеет генетической связи с плодом.



Теперь больнице нужно будет проверить около 40 потенциальных женщин, чтобы с уверенностью идентифицировать биологическую мать эмбриона. Когда это произойдет, последует юридический процесс, чтобы определить, кто получит опеку над новорожденным.



Этот случай стал беспрецедентным в медицинской и юридической практике Израиля.

