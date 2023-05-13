



Суд Бразилии распорядился провести расследование в отношении Google и Telegram

Вчера судья Верховного суда Бразилии распорядился провести расследование в отношении Google и Telegram в связи с тем, что он назвал "оскорбительной кампанией" технологических компаний против спорного законопроекта, направленного на пресечение дезинформации в Интернете.



Судья Александр де Мораес приказал федеральной полиции начать расследование в отношении двух компаний и их руководителей в Бразилии, которое было вовлечено в разногласия по поводу того, что критики называют "законопроектом о цензуре".



Закон, принятый в 2020 году для борьбы с потоком дезинформации в Интернете, в настоящее время ожидает голосования в нижней палате Конгресса.



Он стал известен в начале этого года после того, как сторонники крайне правого экс-президента Жаира Болсонару устроили беспорядки в Бразилии 8 января, якобы спровоцированные дезинформацией в социальных сетях о том, что поражение их кандидата на выборах 2022 года от левого преемника Луиса Инасиу Лула да Силва было мошенничеством.



Сторонники называют законопроект крайне необходимой защитой от дезинформации и онлайн-экстремизма.



Но сторонники Болсонару утверждают, что это создаст оруэлловское "министерство правды" для цензуры взглядов граждан.



Технологические компании также выступают против законопроекта, который будет регулировать их работу с определенными видами контента и заставит их нанимать внешних аудиторов.



На этой неделе Google использовал свой сайт, чтобы предупредить, что законопроект "серьезно угрожает свободе слова", в то время как Telegram отправил своим более чем 40 миллионам пользователей в Бразилии сообщение, назвав законопроект "атакой на демократию".



Мораес уже раскритиковал использование крупными технологиями своих платформ для кампании против законопроекта.



В среду он постановил, что Telegram должен удалить свое сообщение против законопроекта, иначе он будет заблокирован.



Google также столкнулся с негативной реакцией.



Министр юстиции Флавио Дино обвинил американского технологического гиганта в "манипулировании" результатами поиска для более заметного отображения контента, противоречащего законопроекту. Компания отвергла это обвинение.



А органы по защите прав потребителей приказали Google сбалансировать свои сообщения о законопроекте "контрпропагандой", иначе им грозит штраф в размере одного миллиона реалов в час.

