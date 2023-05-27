



Столкновения на ирано-афганской границе: трое погибших

Двое иранских пограничников и один боевик Талибана были убиты в результате стрельбы возле пограничного поста между Ираном и Афганистаном, сообщили в субботу представитель талибов и государственные СМИ Ирана.



Столкновение произошло на фоне напряженности между двумя странами из-за прав на воду. Иран обвинил правителей афганских талибов в нарушении договора 1973 года, ограничив поток воды из реки Гильменд в засушливые восточные районы Ирана. Талибы, в свою очередь, отвергли это обвинение.



“Сегодня в провинции Нимроз иранские пограничники открыли огонь в сторону Афганистана, что встретило ответную реакцию”, – заявил представитель министерства внутренних дел Афганистана Абдул Нафи Такор. “Ситуация сейчас находится под контролем. Исламский Эмират не хочет воевать со своими соседями”.



Информационное агентство Ирана IRNA позже сообщило, что двое иранских пограничников были убиты и двое иранских мирных жителей ранены. После столкновения иранские власти закрыли крупный пограничный пост Милак-Зарандж, сообщает IRNA.



“Не соблюдая международные законы и добрососедство, силы талибов начали стрелять по контрольно-пропускному пункту Сасоли, что вызвало решительный ответ”, – заявил заместитель начальника полиции Ирана Касем Резаи.



Энаятулла Ховаразми, представитель министерства обороны талибов, сказал: “К сожалению, сегодня в очередной раз в приграничных районах округа Конг провинции Нимроз произошла стрельба иранских солдат, и вспыхну конфликт. Исламский Эмират Афганистан считает диалог и переговоры разумным способом решения любой проблемы. Оправдание войны и негативных действий не в интересах ни одной из сторон”.