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Стали известны детали покушения на казахского журналиста в Киеве
18.06.2024 18:34 Раиса Вовк

Стали известны детали покушения на казахского журналиста в Киеве

Прокуратура начала досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство 56-летнего казахского журналиста. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Попытка покушения произошла в Шевченковском районе Киева недалеко от дома, где живет журналист.

Согласно предварительной информации, во время попытки покушения неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где на тот момент находился журналист, а также его жена и произвел несколько выстрелов. После этого преступник скрылся.

Добавим, что пострадавшим является казахский журналист оппозиционер Айдос Садыков. Вместе с женой он проживает в Украине с 2014 года.

Сейчас журналист находится в тяжелом состоянии в больнице.

"Правоохранителями принимаются меры для установления личности нападавшего", - добавляет прокуратура. 

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