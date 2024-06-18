



Стали известны детали покушения на казахского журналиста в Киеве

Прокуратура начала досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство 56-летнего казахского журналиста. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.



Попытка покушения произошла в Шевченковском районе Киева недалеко от дома, где живет журналист.



Согласно предварительной информации, во время попытки покушения неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где на тот момент находился журналист, а также его жена и произвел несколько выстрелов. После этого преступник скрылся.



Добавим, что пострадавшим является казахский журналист оппозиционер Айдос Садыков. Вместе с женой он проживает в Украине с 2014 года.



Сейчас журналист находится в тяжелом состоянии в больнице.



"Правоохранителями принимаются меры для установления личности нападавшего", - добавляет прокуратура.