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США ввели санкции против хуситов
25.01.2024 16:56 Алина Груднева

США ввели санкции против хуситов

США ввели санкции против йеменских хуситов из-за продолжающихся атак на корабли в Красном море.

По данным  минфина США, рестрикции направлены в отношении четырех человек, которые поддерживали недавние нападения на коммерческие суда.

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"Постоянные террористические атаки хутистов на торговые суда и их гражданские экипажи, законно проходящие через Красное море и Аденский залив, угрожают нарушить международные цепочки поставок и свободу судоходства, что имеет решающее значение для глобальной безопасности, стабильности и процветания", - отмечает замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.
 

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