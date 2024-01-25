



США ввели санкции против хуситов

США ввели санкции против йеменских хуситов из-за продолжающихся атак на корабли в Красном море.



По данным минфина США, рестрикции направлены в отношении четырех человек, которые поддерживали недавние нападения на коммерческие суда.



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"Постоянные террористические атаки хутистов на торговые суда и их гражданские экипажи, законно проходящие через Красное море и Аденский залив, угрожают нарушить международные цепочки поставок и свободу судоходства, что имеет решающее значение для глобальной безопасности, стабильности и процветания", - отмечает замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.

