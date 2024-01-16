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США: перехвачено иранское судно, перевозившее компонент ракет
16.01.2024 14:12 Алина Груднева

США: перехвачено иранское судно, перевозившее компонент ракет

В четверг, 11 января, США перехватили иранское судно, перевозившее компоненты для баллистических и крылатых ракет.

Об этом Центральное командование США объявило 16 января.

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Уточняется, что судно направлялось через Сомали. Компоненты ракет предназначались для хуситов.

В ходе операции, в ходе которой два истребителя потерпели крушение. Это первая конфискация оружия из Ирана в Йемен с момента начала боевых действий в октябре.

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