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США наблюдают за российскими военными кораблями на Кубе
14.06.2024 11:10 Алина Груднева

США наблюдают за российскими военными кораблями на Кубе

Американская подлодка зашла в залив Гуантанамо для наблюдения за российскими военными кораблями, которые прибыли на Кубу в рамках учений.

По данным ABC News, на такой шаг американцы пошли для демонстрации силы.

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В Южном командовании США подтвердили информацию о том, что в водах недалеко от американской базы на Кубе находится атомная быстроходная ударная подлодка USS Helena. 

Уточняется, что за деятельностью россиян наблюдают также другие американские корабли.

Напомним, что в Гаванский залив после учений в Атлантическом океане вошли российский фрегат, атомная подводная лодка, нефтяной танкер и спасательный буксир.

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