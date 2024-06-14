США наблюдают за российскими военными кораблями на Кубе
Американская подлодка зашла в залив Гуантанамо для наблюдения за российскими военными кораблями, которые прибыли на Кубу в рамках учений.
По данным ABC News, на такой шаг американцы пошли для демонстрации силы.
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В Южном командовании США подтвердили информацию о том, что в водах недалеко от американской базы на Кубе находится атомная быстроходная ударная подлодка USS Helena.
Уточняется, что за деятельностью россиян наблюдают также другие американские корабли.
Напомним, что в Гаванский залив после учений в Атлантическом океане вошли российский фрегат, атомная подводная лодка, нефтяной танкер и спасательный буксир.