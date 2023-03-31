Срыв терактов в Афинах: террористов отправили под суд
В Афинах под суд пошли двое террористов, которые планировали устроить нападения на евреев.
Об этом сообщает Ynet.
По версии следствия, обвиняемые, планировавшие теракты, завербовали 15 человек.
Ранее греческие следователи выявили ряд сообщений, которыми террористы обменивались при подготовке к теракту, включая фото и видео, в которых также фигурировали планы похищения и убийства граждан Израиля.
1,000 שיחות עם המפעיל, ניסיון לגייס 15 סייענים: המחבלים מאתונה הובאו לביהמ"ש pic.twitter.com/4hDEs4v6TE— ynet עדכוני (@ynetalerts) March 31, 2023