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Срыв терактов в Афинах: террористов отправили под суд
31.03.2023 15:56 Алина Груднева

Срыв терактов в Афинах: террористов отправили под суд

В Афинах под суд пошли двое террористов, которые планировали устроить нападения на евреев.

Об этом сообщает Ynet.

По версии следствия, обвиняемые, планировавшие теракты, завербовали 15 человек.
 

Ранее греческие следователи выявили ряд сообщений, которыми террористы обменивались при подготовке к теракту, включая фото и видео, в которых также фигурировали планы похищения и убийства граждан Израиля.

 

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