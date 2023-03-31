



Срыв терактов в Афинах: террористов отправили под суд

В Афинах под суд пошли двое террористов, которые планировали устроить нападения на евреев.



Об этом сообщает Ynet.



По версии следствия, обвиняемые, планировавшие теракты, завербовали 15 человек.



1,000 שיחות עם המפעיל, ניסיון לגייס 15 סייענים: המחבלים מאתונה הובאו לביהמ"ש pic.twitter.com/4hDEs4v6TE — ynet עדכוני (@ynetalerts) March 31, 2023