



Сотни женщин объявили голодовку в иракской тюрьме

Как стало известно BBC, по меньшей мере 400 женщин уже вторую неделю голодают в тюрьме строгого режима в столице Ирака Багдаде.



Они приговорены к тюремным срокам "несправедливым судом" за то, что были членами террористической группировки "Исламское государство".



Сообщается, что в группу входят иностранные граждане из России, Турции, Азербайджана, Украины, Сирии, Франции, Германии и США.



Предполагается, что в учреждении также содержится около 100 детей.



Группировка "Исламское государство", также известная как ИГИЛ, вела жестокую кампанию по созданию самопровозглашенного халифата — исламской нации — на территории Сирии и Ирака, убивая и порабощая тысячи людей за пятилетний период.



После его падения в 2017 году были задержаны десятки тысяч бывших членов. Утверждается, что многие мужчины были казнены без суда и следствия, но тысячи женщин и детей были взяты под стражу. Некоторые были репатриированы в свои родные страны, но многие остаются в сирийских и иракских тюрьмах.



Видео, отправленные BBC Arabic из багдадского учреждения, показывают истощенных женщин, неподвижно лежащих на твердом каменном полу. Считается, что голодающие отказываются принимать пищу с 24 апреля.



ВВС рассказали, что в начале голодовки участники выпивали всего полстакана воды в день. Некоторые женщины сейчас вообще перестали пить.



На видеозаписях также можно увидеть маленьких детей, многие из которых, как сообщается, родились уже в тюрьме.



Приговоры женщинам варьируются от 15 лет до пожизненного заключения. Некоторых приговорили к смертной казни, но по информации ВВС казней пока не проводилось.



Голодовка — это протест как против их убеждений, так и против условий, в которых они содержатся.



Одна россиянка, разговаривая по незаконно изъятому мобильному телефону, заявила, что не будет ничего есть, пока ее не отпустят. Она сказала, что после 10-минутного судебного разбирательства ей дали 15 лет лишения свободы на основании признания, которое ее заставили подписать.



Документ был написан на арабском языке, который она не знает, и в нем говорилось, что она была арестована в Мосуле с оружием, что она отрицает.



Проверить большинство ее утверждений не удалось.



Женщины заявили, что у них не было контактов со своими посольствами, а дипломатические представители не присутствовали на многих процессах над ними.



Женщины, с которыми разговаривали корреспонденты ВВС, утверждали, что за последние шесть лет в тюрьме Русафа умерло около 60 взрослых заключенных, а также до 30 детей. Одна женщина сказала, что последнему ребенку, который умер, было три года.



Учреждение расположено к востоку от Багдада и содержит женщин, отбывающих наказание за различные преступления, не все из которых связаны с терроризмом. По словам заключенных, их держали по 40 человек в камере, часто подвергали избиениям и бесчеловечному обращению.



В апреле прошлого года министерство юстиции Ирака объявило об увольнении директора тюрьмы, сославшись на "просочившуюся аудиозапись" из учреждения. Министерство также признало, что число заключенных в тюрьме Русафа в четыре раза превышает ее вместимость.



Система уголовного правосудия Ирака уже давно подвергается критике из-за обвинений в несправедливости судебных процессов и широко распространенных злоупотреблениях.



Amnesty International, сообщила, что по делам, связанным с ИГ, выносились длительные сроки тюремного заключения и смертные приговоры после обвинений, основанных в основном на "признаниях, полученных под пытками".



Комитет по правам человека иракского парламента недавно призвал власти ускорить процесс репатриации иностранных заключенных, связанных с ИГ.



В то время как некоторые женщины признались, что добровольно присоединились к ИГ, часто участвуя в их преступлениях, другие утверждают, что их обманом или принуждением заставили присоединиться к группировке. Некоторые утверждают, что их заставили выйти замуж за бойцов и им угрожали смертью, если они откажутся.