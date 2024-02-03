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СМИ: удар по заводу "Лукойл" в РФ - операция СБУ
03.02.2024 13:04 Алина Груднева

СМИ: удар по заводу "Лукойл" в РФ - операция СБУ

Удар беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл" в Волгограде является операцией Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники.

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"СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок горючего для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета", - сказал источник.

Уточняется, что два дрона поразили установку первичной переработки нефти, без которой НПЗ потеряет весомую часть производственной мощности.

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