



СМИ: Михалков госпитализирован в хирургическое отделение

Российский кинорежиссер Никита Михалков был госпитализирован в одну из московских клиник, об этом сообщил ряд российских Telegram-пабликов. По информации каналов, он находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.



Однако впоследствии его жена заявила журналистам, что он здоров и находится в больнице, где проходит плановую проверку. Об этом написали "Известия".



По данным СМИ, Михалков попал в больницу с сердечно-сосудистыми нарушениями и одышкой и еще находится в отделении хирургии.



В начале года 2023 года сообщалось об ухудшении состояния Никиты Михалкова , оказавшегося в реанимации с дыхательной недостаточностью.



