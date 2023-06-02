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Никита Михалков
02.06.2023 17:23 Наталья Богинская

СМИ: Михалков госпитализирован в хирургическое отделение

Российский кинорежиссер Никита Михалков был госпитализирован в одну из московских клиник, об этом сообщил ряд российских Telegram-пабликов. По информации каналов, он находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.

Однако впоследствии его жена заявила журналистам, что он здоров и находится в больнице, где проходит плановую проверку. Об этом написали "Известия".

По данным СМИ, Михалков попал в больницу с сердечно-сосудистыми нарушениями и одышкой и еще находится в отделении хирургии.

В начале года 2023 года сообщалось об ухудшении состояния Никиты Михалкова , оказавшегося в реанимации с дыхательной недостаточностью.

 

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