Система динамической защиты: Россияне обложили бомбардировщики шинами

Российские военные обложили автомобильными шинами стратегические бомбардировщики Ту-95 на военном аэродроме в городе Энгельс Саратовской области. Об этом сообщил пользователь соцсети Х Tatarigami_UA, который позиционирует себя как украинский офицер запаса.



Блогер опубликовал спутниковые снимки аэродрома, сделанные 1 сентября. На них видны два бомбардировщика, у которых на центральной части самолета и крыльях лежат шины.



По предположению автора, таким образом военные пытаются защитить самолеты от атак дронов. Как отмечает Милитарный портал, будет ли такая защита эффективной неясно, учитывая легковоспламеняемость шин и сложность их тушения.



“Приготовьтесь, потому что россияне в очередной раз продемонстрировали беспрецедентные инновации. Перед вами спутниковый снимок стратегического бомбардировщика Ту-95, покрытого автомобильными шинами. По их мнению, это должно защитить стратегические бомбардировщики от дронов”, – написал Tatarigami_UA.



“Похоже, это не единичный случай. На этом спутниковом снимке россияне также устанавливают шины на бомбардировщик – новейшую, бюджетную версию системы динамической защиты, которая заменит российские ВВС?”, – добавил он комментарий к своему твиту.

This doesn't seem to be just a single occurrence. In this satellite imagery, it seems the russians are still in the process of fitting tires onto the bomber – a fresh, budget-friendly version of ERA substitute for the russian air force? pic.twitter.com/WUyTFfWlw1