



Сидели 55 часов: Трое детей застряли в авто с мертвыми родителями

Молодая пара Джейк Дэй, 28 лет, и Синди Брэддок, 25 лет погибли в автомобильной аварии, когда семейный Land Rover съехал с дороги и перевернулся на крышу в кустарнике.



Их троим детям удалось выжить в аварии, которая произошла в Западной Австралии, сообщает The Guardian.



Дети оказались заперты в перевернутом автомобиле вместе со своими мертвыми родителями более чем на два дня. Они провели в машине 55 часов при 30-градусной жаре.



Место аварии обнаружили друзья погибшей пары. Как выяснилось, пятилетняя девочка, находясь в машине, спасла своего маленького брата, расстегнув пряжку на сиденье.



Дети были доставлены в больницу с обезвоживанием. Их состояние оценивается как стабильное.