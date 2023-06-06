



Шпионы перед крушением лодки обедали в любимом итальянском ресторане Нетаниягу

Ресторан, где обедали 13 агентов Моссада и 8 итальянских секретных агентов за несколько часов до трагического крушения их лодки на озере Маджоре, является любимым рестораном премьер-министра Биньямина Нетаниягу, где он тайно обедал, пишет итальянская газета “Corriere della Sera”.



Согласно данным издания, Нетаниягу ранее несколько раз посещал высококлассный ресторан Il Verbanino, расположенный на итальянском острове Изола-деи-Пескатори. Сообщается, что он посетил ресторан несколько раз и был среди “многочисленных тайных гостей” мишленовского ресторана.



Издание предполагает, что израильские и итальянские агенты пришли в ресторан не в рамках оперативной миссии, а для того, чтобы отметить “успешное завершение операции”. Этот район популярен среди многих израильских туристов, но также является известным местом встреч российских олигархов.

Богатые россияне приобрели в этом районе множество объектов недвижимости что вызвало на прошлой неделе слухи о том, что Моссад и итальянские агенты могли быть связаны с их отслеживанием в регионе и действовать в условиях международных санкций.



Озеро и его окрестности также находятся недалеко от промышленных зон Ломбардии, где сосредоточены многие военные и аэрокосмические предприятия. В последние дни появилась информация о том, что сотрудники разведки были задействованы в операции, направленной на предотвращение передачи ядерных технологий Ирану. Итальянская газета La Repubblica также сообщила, что целью операции, которая, по-видимому, успешно завершилась до трагедии, был Иран.