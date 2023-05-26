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Сербы в Косово начали строить баррикады для защиты административных зданий
26.05.2023 19:56 Евгения Маркова

Сербы в Косово начали строить баррикады для защиты административных зданий

Сербы в Косово и Метохии начали строить баррикады для защиты административных зданий, сообщают СМИ Сербии.

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) пока не реагируют, несмотря на обращение президента Сербии Александра Вучича к представителям Североатлантического альянса с призывом о срочном принятии мер по пресечению насильственных действий над сербами в Косово и Метохии.

Об этом сообщает haggin.az со ссылкой на Kosovo Online.

Отмечается, что находящиеся на месте событий представители KFOR "держатся в стороне и не реагируют на события в городе", даже несмотря на захват косовскими силовиками администрации муниципалитета Звечан с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Министр обороны Сербии подтвердил срочное выдвижение армии к административной границе с Косово из-за столкновения между косовским спецназом и сербами.

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