



Сербы в Косово начали строить баррикады для защиты административных зданий

Сербы в Косово и Метохии начали строить баррикады для защиты административных зданий, сообщают СМИ Сербии.



Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) пока не реагируют, несмотря на обращение президента Сербии Александра Вучича к представителям Североатлантического альянса с призывом о срочном принятии мер по пресечению насильственных действий над сербами в Косово и Метохии.



Об этом сообщает haggin.az со ссылкой на Kosovo Online.



Отмечается, что находящиеся на месте событий представители KFOR "держатся в стороне и не реагируют на события в городе", даже несмотря на захват косовскими силовиками администрации муниципалитета Звечан с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.



Министр обороны Сербии подтвердил срочное выдвижение армии к административной границе с Косово из-за столкновения между косовским спецназом и сербами.