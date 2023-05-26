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Президент Сербии приказал армии двигаться к границе с Косово
26.05.2023 18:52 Евгения Маркова

Президент Сербии приказал армии двигаться к границе с Косово

Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в полную боевую готовность и приказал ее подразделениям приблизиться к границе с Косово.

Приказ Вучича прозвучал, когда сербы в северном косовском муниципалитете Звечан столкнулись с полицией, которая пыталась помочь новоизбранному этническому албанскому мэру занять свой пост.

По сообщению US News, голосование на местном уровне бойкотировали сербы, которые составляют большинство в этом районе.

Местные СМИ сообщили, что косовская полиция применила слезоточивый газ против толпы, собравшейся перед зданием муниципалитета.
 

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