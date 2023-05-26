



Президент Сербии приказал армии двигаться к границе с Косово

Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в полную боевую готовность и приказал ее подразделениям приблизиться к границе с Косово.



Приказ Вучича прозвучал, когда сербы в северном косовском муниципалитете Звечан столкнулись с полицией, которая пыталась помочь новоизбранному этническому албанскому мэру занять свой пост.



По сообщению US News, голосование на местном уровне бойкотировали сербы, которые составляют большинство в этом районе.



Местные СМИ сообщили, что косовская полиция применила слезоточивый газ против толпы, собравшейся перед зданием муниципалитета.

