Президент Сербии приказал армии двигаться к границе с Косово
Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в полную боевую готовность и приказал ее подразделениям приблизиться к границе с Косово.
Приказ Вучича прозвучал, когда сербы в северном косовском муниципалитете Звечан столкнулись с полицией, которая пыталась помочь новоизбранному этническому албанскому мэру занять свой пост.
По сообщению US News, голосование на местном уровне бойкотировали сербы, которые составляют большинство в этом районе.
Местные СМИ сообщили, что косовская полиция применила слезоточивый газ против толпы, собравшейся перед зданием муниципалитета.