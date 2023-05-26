



Столкновения в Косово: армия приведена в состояние повышенной готовности

В Косово произошли столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами.



Об этом сообщает телеканал РТС.



Уточняется, что столкновения произошли в общине Звечан. Силы безопасности применили шумовые гранаты.



В связи с ситуацией, президент Сербии Вучич привел армию в состояние максимальной готовности.



К зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке движутся колонны полицейских бронемашин.





Президент Сербії Вучич навів армію у стан максимальної готовності через ситуацію в Косово pic.twitter.com/jzEXCtpKgl — Слава Україні (@dim65609) May 26, 2023