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Столкновения в Косово: армия приведена в состояние повышенной готовности
26.05.2023 15:32 Алина Груднева

Столкновения в Косово: армия приведена в состояние повышенной готовности

В Косово произошли столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами.

Об этом сообщает телеканал РТС.

Уточняется, что столкновения произошли в общине Звечан. Силы безопасности применили шумовые гранаты.

В связи с ситуацией, президент Сербии Вучич привел армию в состояние максимальной готовности.

К зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке движутся колонны полицейских бронемашин.

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