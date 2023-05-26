Столкновения в Косово: армия приведена в состояние повышенной готовности
В Косово произошли столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами.
Об этом сообщает телеканал РТС.
Уточняется, что столкновения произошли в общине Звечан. Силы безопасности применили шумовые гранаты.
В связи с ситуацией, президент Сербии Вучич привел армию в состояние максимальной готовности.
К зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке движутся колонны полицейских бронемашин.
Президент Сербії Вучич навів армію у стан максимальної готовності через ситуацію в Косово pic.twitter.com/jzEXCtpKgl— Слава Україні (@dim65609) May 26, 2023
вУЧКо ово је твоје дело! Никад добро не видео у наредних 16 генерација! https://t.co/qk3BZ2pdNn— Косово је срце Србије! 🇷🇸❤️🇷🇺 (@Biljana16559170) May 26, 2023