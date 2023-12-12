



СБУ открыла дело по кибератаке на "Киевстар" и объяснила "обыск" в компании

По факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар" Служба безопасности Украины открыла уголовное дело. Правоохранители допускают, что за атакой может стоять РФ.



В комментарии пресс-службы СБУ для СМИ уточняется, что производство открыто по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. Это, в частности:



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ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);

ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

По одной из версий, которые сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять российские спецслужбы. Поэтому, сразу после возникновения инцидента, в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, которая документирует все обстоятельства атаки, а не проводит обыски, как об этом сообщили ряд СМИ.



Кроме того, по месту происшествия работают киберспециалисты СБУ, которые оказывают помощь сотрудникам "Киевстар" и координируют усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как сообщал

Mignews.ua

, во вторник,

12 декабря, Украина подверглась серьезнейшей массированной DDoS-атаке

. Первыми мишенями стали операторы мобильной сети – Киевстар "лег" еще рано утром,

Vodafone

и Lifecell уже начали сообщать о проблемах и перебоях в работе. Но на этом хакеры не остановились и перешли на банки – в эти минут отбивается от атаки Monobank.



Министр инфраструктуры

Александр Кубраков пообещал

, что мобильный провайдер "Киевстар" восстановит работу ближе к концу дня.



Однако генеральный директор компании

Александр Комаров сказал

, что сроки возобновления работы "Киевстара" назвать пока невозможно.