СБУ открыла дело по кибератаке на "Киевстар" и объяснила "обыск" в компании
По факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар" Служба безопасности Украины открыла уголовное дело. Правоохранители допускают, что за атакой может стоять РФ.
В комментарии пресс-службы СБУ для СМИ уточняется, что производство открыто по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. Это, в частности:
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- ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);
- ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);
- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 111 (государственная измена);
- ст. 113 (диверсия);
- ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
- ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
- ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).
Кроме того, по месту происшествия работают киберспециалисты СБУ, которые оказывают помощь сотрудникам "Киевстар" и координируют усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети, сообщили в пресс-службе СБУ.
Как сообщал Mignews.ua, во вторник, 12 декабря, Украина подверглась серьезнейшей массированной DDoS-атаке. Первыми мишенями стали операторы мобильной сети – Киевстар "лег" еще рано утром, Vodafone и Lifecell уже начали сообщать о проблемах и перебоях в работе. Но на этом хакеры не остановились и перешли на банки – в эти минут отбивается от атаки Monobank.
Министр инфраструктуры Александр Кубраков пообещал, что мобильный провайдер "Киевстар" восстановит работу ближе к концу дня.
Однако генеральный директор компании Александр Комаров сказал, что сроки возобновления работы "Киевстара" назвать пока невозможно.